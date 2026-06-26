Первый дорожный объект сезона сдан в Новогригоровке при поддержке Хабаровска

Дорожные работы продолжаются в центральной части Дебальцево. На участке улиц Центральная — 346 й Дебальцевской стрелковой дивизии уложено 8 тыс. кв. м асфальта, обновлены тротуары и остановки; осталось установить знаки, искусственные неровности и нанести разметку. На улице Постышева ведётся ремонт пешеходных дорожек и асфальтового покрытия на участке более 6 тыс. кв. м, запланированы установка остановок и монтаж неровности. На улице Советской приводят в порядок 750 кв. м дороги: обновляются пешеходные зоны, асфальт, остановка, три колодца; также будут обустроены искусственные неровности.