Сборная Турции победила США на восьмой добавленной минуте в матче ЧМ по футболу

Сборная Турции одержала волевую победу над командой США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды. За победителей забили Арда Гюлер, Оркун Кекчю и Каан Айхан, автором победного мяча стал Айхан, отличившийся в компенсированное время.
В составе сборной США голы записали на свой счет Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.
Несмотря на поражение, американская команда сохранила первое место в группе D, набрав шесть очков. В 1/16 финала сборная США сыграет с Боснией и Герцеговиной. Матч состоится 2 июля в Санта-Кларе.
26 июня Нидерланды обыграли Тунис в матче третьего тура групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 со счетом 3:1 и прошли в плей-офф.
Также национальная команда Боснии и Герцеговины одержала победу над сборной Катара в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
ФИФА в свою очередь направила в IFAB запрос на экстренное изменение регламента серии послематчевых пенальти. Организация настаивает на внедрении новой процедуры до начала стадии плей-офф ЧМ.