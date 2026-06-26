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Сборная Турции победила США на восьмой добавленной минуте в матче ЧМ по футболу

Сборная Турции одержала волевую победу над командой США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная Турции одержала волевую победу над командой США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу турецкой команды. За победителей забили Арда Гюлер, Оркун Кекчю и Каан Айхан, автором победного мяча стал Айхан, отличившийся в компенсированное время.

В составе сборной США голы записали на свой счет Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.

Несмотря на поражение, американская команда сохранила первое место в группе D, набрав шесть очков. В 1/16 финала сборная США сыграет с Боснией и Герцеговиной. Матч состоится 2 июля в Санта-Кларе.

26 июня Нидерланды обыграли Тунис в матче третьего тура групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 со счетом 3:1 и прошли в плей-офф.

Также национальная команда Боснии и Герцеговины одержала победу над сборной Катара в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

ФИФА в свою очередь направила в IFAB запрос на экстренное изменение регламента серии послематчевых пенальти. Организация настаивает на внедрении новой процедуры до начала стадии плей-офф ЧМ.

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