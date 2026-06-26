Политбюро решило эвакуировать Ленина из Москвы в Тюмень 85 лет назад

«Однажды на трупе появились черные пятна. Мы знали как бороться с зеленой и белой плесенью, но та плесень была черная, и мы не знали, что с ней делать. Не открывая их происхождения, мы послали образцы в Институт микробиологии. Нам ответили, что избавиться от плесени можно лишь, если ее сжечь или обработать серной кислотой. В результате нам удалось уничтожить черные пятна нашими собственными методами по дезинфекции», — вспоминал Збарский спустя десятилетия.