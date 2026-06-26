Синоптик сообщил, что Москва оказалась на восточной периферии антициклона

В Москве 26 июня ожидается переменная облачность, после полудня местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон, хоть и немного подрастет, по-прежнему будет отставать от климатической нормы на 2−3 °С. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.