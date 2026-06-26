Синоптик сообщил, что Москва оказалась на восточной периферии антициклона

В Москве 26 июня ожидается переменная облачность, после полудня местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон, хоть и немного подрастет, по-прежнему будет отставать от климатической нормы на 2−3 °С. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня в формирование метеорологических условий в столичном регионе вмешается гребень антициклона с запада», — написал синоптик.
Температура воздуха составит 19−21 °С, по области 17−22 °С. Ветер северо-западный, 3−8 м/с. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст.
В субботу во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, температура ночью 10−12 °С, днем 20−22 °С.
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