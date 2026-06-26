Подросток, планировавший убийства школьников, готовил теракты

«В ходе допроса несовершеннолетний подтвердил следователю свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия», — сказала Петренко.