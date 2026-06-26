Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток, планировавший убийства школьников, готовил теракты

Подросток, планировавший убийства школьников, готовил теракты в регионах.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Подросток, планировавший массовые убийства в российских школах, на допросе рассказал, что готовил террористические преступления в нескольких регионах РФ, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В ходе допроса несовершеннолетний подтвердил следователю свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Также он сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Республике Бурятия», — сказала Петренко.