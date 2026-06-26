Хабаровский зоосад обзаведётся дополнительными парковочными местами

«Мы знаем, что на территории ведутся работы по реконструкции дороги. Но уже есть первые отзывы от жителей, что дорога так и не расширена, разворотные площадки и парковочные места так и не предусмотрены проектом и по сути проводимая реконструкция, проблемы так и не решит. Есть ли какие-то уже решения по исправлению проекта и расширению дороги и устройству парковки и разворотной площадки?» — поинтересовался Мохирев.