Хабаровский зоосад обзаведётся дополнительными парковочными местами

В ходе обсуждения развития туристической отрасли в крае в стенах регионального парламента депутат Законодательной думы Хабаровского края Всеволод Мохирев поднял вопрос безопасности автодороги к зоосаду «Приамурский» в с. Воронежское-2 под Хабаровском, сообщает hab.aif.ru.
По словам депутата, зоосад — одна из точек притяжения туристического потока. Однако, несмотря на большую популярность у хабаровчан и гостей города, до сих пор не решена проблема с дорогой, ведущей к этому учреждению.
«Мы знаем, что на территории ведутся работы по реконструкции дороги. Но уже есть первые отзывы от жителей, что дорога так и не расширена, разворотные площадки и парковочные места так и не предусмотрены проектом и по сути проводимая реконструкция, проблемы так и не решит. Есть ли какие-то уже решения по исправлению проекта и расширению дороги и устройству парковки и разворотной площадки?» — поинтересовался Мохирев.
В правительстве края прокомментировали, что на сегодняшний день выделена земля для организации дополнительных парковочных мест. Проектно-сметная документация проходит экспертизу. А пока возле зоосада действует бесплатная парковка для посетителей на территории частного предпринимателя.
Напомним, вопрос развития отрасли внутреннего туризма обсудили на правительственном часе в Закдуме. Министр туризма края Марина Ярцева рассказала об увеличении туристического потока в субъекте и о перспективах отрасли.