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В «АвтоСибе» заявили о риске срыва перевозок автобусов Ангарск — Иркутск

Директор компании выразила обеспокоенность, уточнив, что топлива осталось на неделю.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 июня. Топлива для перевозок автобусов № 372 и № 375 маршрутом Ангарск — Иркутск осталось примерно на неделю. Об этом рассказала директор «АвтоСиба» Екатерина Рехтина, официально комментируя в соцсетях ситуацию на предприятии на фоне трудностей с топливообеспечением. Она отметила, что существует риск срыва перевозок, и выразила надежду, что транспортным предприятиям помогут решить образовавшуюся проблему.

«Поступает очень много звонков по поводу дальнейшей работы автобусов междугородних № 372 и № 375 Ангарск — Иркутск. Люди спрашивают о возможном повышении стоимости проезда, а также о том, как в дальнейшем будут работать автобусы. Я как директор компании “АвтоСиб”, как собственник автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, заявляю о том, что угроза срыва перевозок есть. Проблемы существуют. На сегодняшний момент нам примерно хватит топлива для обеспечения собственных нужд на неделю. На 7−8 дней у предприятия топливо есть», — сообщила Екатерина Рехтина.

Она добавила, что дальнейшие перевозки без топлива выполняться не смогут, в связи с чем руководство компании обеспокоено сложившейся ситуацией.

«Я как перевозчик, как собственник не могу повлиять на дальнейшее разрешение топливного кризиса, поэтому с обеспокоенностью, замиранием продолжаем следить за теми событиями, которые будут развиваться в дальнейшем, и надеяться на то, что власти предпримут какие-то меры для стабилизации, в том числе прежде всего помогут транспортным предприятиям обойти эти проблемы для обеспечения нужд пассажиров, исключения срыва перевозок», — добавила директор «АвтоСиба».

Екатерина Рехтина также сообщила, что до конца июня никакие меры по увеличению стоимости проезда предприняты не будут. Стоимость одной поездки на автобусах № 372 и № 375 остается в размере 190 рублей до конца текущего месяца.

Добавим, что в середине июня в Иркутской области, как и во многих регионах России, сложилась непростая ситуация на топливном рынке. Ранее перебои с обеспечением бензином, в том числе ввод ограничений на его продажу, наблюдались в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и Республике Крым. Власти продолжают искать пути и средства по разрешению сложившейся ситуации.

Корр. агентства обозначил важные события, которые касаются ситуации на топливном рынке в Приангарье, прошедшие за рабочую неделю с 22 по 26 июня.

Что известно на момент публикации читайте по ссылке.

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