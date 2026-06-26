В «АвтоСибе» заявили о риске срыва перевозок автобусов Ангарск — Иркутск

«Поступает очень много звонков по поводу дальнейшей работы автобусов междугородних № 372 и № 375 Ангарск — Иркутск. Люди спрашивают о возможном повышении стоимости проезда, а также о том, как в дальнейшем будут работать автобусы. Я как директор компании “АвтоСиб”, как собственник автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, заявляю о том, что угроза срыва перевозок есть. Проблемы существуют. На сегодняшний момент нам примерно хватит топлива для обеспечения собственных нужд на неделю. На 7−8 дней у предприятия топливо есть», — сообщила Екатерина Рехтина.