В Красноярске для нанесения дорожной разметки используют робота

В Красноярске дорожную разметку теперь наносит роботизированный комплекс. Современное оборудование применяется для создания фигурных элементов: стрел, надписей, изображений пешеходов и дублирования дорожных знаков. Ранее выполнение таких точных работ требовало значительных трудозатрат, отмечают в минтрансе Красноярского края. Робот способен наносить элементы разметки на асфальтовое покрытие. При обновлении разметки, благодаря уникальному оборудованию, комплекс идентифицирует старые линии и восстанавливает их с идеальной точностью, сохраняя исходную геометрию. В процессе работы система автоматически наносит на свежую разметку стеклянные микрошарики для обеспечения лучшей видимости в темное время суток. Внедрение комплекса позволило сократить время нанесения элементов разметки в 10 раз. Если раньше работу выполняло звено из трех человек, то теперь достаточно одного оператора, отметили в пресс-службе министерства транспорта Красноярского края.