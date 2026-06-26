В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих талоны на топливо

Мошенники начали взламывать телеграм-аккаунты россиян, предлагая автомобилистам талоны на топливо и заправку без очереди, сообщает портал «Объясняем.РФ» со ссылкой на управление МВД по борьбе с киберпреступлениями.
«Аферисты предлагают получить топливо по записи, без живой очереди. Для этого нужно указать на сайте номер телефона, привязанный к телеграм-аккаунту, и внести полученный код. Если вы сделаете это, преступники перехватят управление вашей учетной записью», — говорится в сообщении.
Другая схема — распределение топливных талонов якобы по государственной программе. Мошенники звонят от имени региональных министерств или правительства и предлагают талоны на бензин. Они оказывают психологическое давление, требуя срочного решения, и говорят о введении «особого режима распределения топлива».
По легенде, талон дает право на 20 литров бензина АИ-95 или АИ-92, заправляться можно только в бак автомобиля на конкретной АЗС. В ведомстве подчеркнули, что чиновники никогда не звонят с такими предложениями без официального уведомления.
На фоне появления новой мошеннической схемы водителям рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, не вводить коды из СМС на подозрительных сайтах и проверять информацию на официальных ресурсах.
Ограничения на продажу топлива ввели в более чем 20 регионах России. Так, в Крыму и Севастополе, где дефицит из-за перебоя поставок начался еще в мае, полностью приостановили продажу топлива, исключение сделали для госслужб.
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