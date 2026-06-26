Уведомлять абонентов о пропущенных звонках будут через SMS: поправки в правила услуг связи

Договор прекращает свое действие при не использовании абонентом услуг сотовой связи (входящая и исходящая связь, отправка коротких текстовых сообщений, передача данных прием/передача) в течение 12 месяцев, а также в течение 3 месяцев после приостановления оказание услуг связи по признакам мошеннических действий.