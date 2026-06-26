Том Холланд случайно раскрыл прозвище Зендеи и растрогал публику

16 июня Холланд подтвердил информацию о том, что он женился на Зендее. Он подчеркнул, что нашел свою любовь и стал «самым счастливым человеком на свете». Пара долгое время держала свою личную жизнь в тайне, предпочитая избегать публичности. Однако постепенно роман стал очевиден благодаря совместным появлениям на мероприятиях и фотографиям.