Том Холланд случайно раскрыл прозвище Зендеи и растрогал публику

Актеры Том Холланд и Зендея посетили премьеру фильма «Человек‑паук: Совершенно новый день», на которой публику растрогал момент, когда Холланд случайно назвал свою возлюбленную по прозвищу.
В ходе интервью актер окликнул свою супругу, чтобы уточнить название ресторана.
— Мари! Как называется то заведение? — спросил Том Холланд.
Известно что, полное имя актрисы — Зендея Мари Штермер Коулман. Как уточняет HuffPost, фанатов удивило необычное обращение актера, так как артистку редко называют так в публичном поле.
16 июня Холланд подтвердил информацию о том, что он женился на Зендее. Он подчеркнул, что нашел свою любовь и стал «самым счастливым человеком на свете». Пара долгое время держала свою личную жизнь в тайне, предпочитая избегать публичности. Однако постепенно роман стал очевиден благодаря совместным появлениям на мероприятиях и фотографиям.
7 июня стало известно, что актер Иван Янковский и его жена Диана Пожарская во второй раз стали родителями. Мать артиста Оксана Фандера поделилась на своей странице в соцсети фотографией новорожденного внука.