КГД проверил банковские переводы физлиц Казахстана за первый квартал 2026 года

«Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, либо применяющих специальный налоговый режим для самозанятых (в части сумм, по которым не сформированы чеки мобильного приложения), доход подлежит отражению в Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2026 год. Представить декларацию необходимо с 1 января по 15 сентября 2027 года, уплатить индивидуальный подоходный налог до 25 сентября 2027 года», — сказано в сообщении.