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КГД проверил банковские переводы физлиц Казахстана за первый квартал 2026 года

Астана. 26 июня. КазТАГ — Комитет государственных доходов (КГД) начал рассылку уведомлений казахстанцам, по банковским операциям которых за первый квартал 2026 года выявлены признаки получения доходов от предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба комитета.

Источник: КазТАГ

«Комитет государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан сделал рассылку информационных писем физическим лицам, по банковским операциям которых за I квартал 2026 года выявлены признаки получения доходов от предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Уведомления направляют гражданам, у которых одновременно выявлены три признака: в течение трех месяцев подряд на личный счет поступали переводы от 100 и более разных лиц, счет не использовался для официальной предпринимательской деятельности, а общая сумма поступлений за этот период превысила 12 минимальных заработных плат.

«Получение такого письма не означает привлечение к ответственности. Оно носит информационно-разъяснительный характер и предоставляет возможность самостоятельно привести свою деятельность в соответствие с требованиями налогового законодательства», — отметили в КГД.

Как сообщает комитет, если получатель письма действительно ведет предпринимательскую деятельность, ему необходимо оформить ее официально: зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (если это еще не сделано), задекларировать полученные доходы и исполнить налоговые обязательства в установленном порядке. Доходы отражаются в зависимости от налогового статуса.

«Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, либо применяющих специальный налоговый режим для самозанятых (в части сумм, по которым не сформированы чеки мобильного приложения), доход подлежит отражению в Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2026 год. Представить декларацию необходимо с 1 января по 15 сентября 2027 года, уплатить индивидуальный подоходный налог до 25 сентября 2027 года», — сказано в сообщении.

Для индивидуальных предпринимателей на общеустановленном режиме доход необходимо указать в декларации по форме 220.00 за 2026 год, которую следует подать с 1 января по 31 марта 2027 года, а налог уплатить до 10 апреля 2027 года.

При применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации доход отражается в форме 910.00 за первое полугодие 2026 года. Ее необходимо представить с 1 июля по 15 августа, а налог уплатить до 25 августа 2026 года.

Если же поступления не связаны с предпринимательской деятельностью или возникли вопросы по полученному уведомлению, в КГД рекомендуют обратиться за разъяснениями в контакт-центр 1414 либо в органы государственных доходов.