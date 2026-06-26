Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что важнее сделать на даче прямо сейчас

Эксперт объяснила, как использовать лопух, чистотел, душицу и чабрец — и предупредила: перед применением любых трав нужна консультация врача.

Источник: АиФ Волгоград

Лето идёт своим чередом, и сейчас в дачных автобусах пассажиры эмоционально обмениваются рецептами варений и джемов — ягодная пора не даёт передышки хозяйкам.

О чём ещё стоит позаботиться на шести сотках, рассказывает наш постоянный дачный эксперт «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" Екатерина Богданова.

Враги огорода: тля и фитофтора.

Ситуация на огородах сейчас напряжённая. Пусть до урожая ещё далеко, зато приходится внимательно следить за томатами и огурцами, чтобы не пропустить начало фитофторы и прочих болячек. Постоянная смена погоды с дождями и жарой — это прямой путь к проблемам овощных культур.

Браться ли за проверенную «тяжёлую артиллерию» химпрепаратов или же ограничиться относительно безвредными биопрепаратами — на каждом дачном участке своя политика.

В садах на молодых побегах по-прежнему бесчинствует тля, но с ней прекрасно справляется сравнительно безопасный препарат «Биотлин», одинаково эффективно работающий и на розах, и на овощах, и на ягодных кустарниках, и на плодовых деревьях. Подойдут также «Искра», «Клещебой», «Фитоверм» и другие.

Лекарственные травы: что и когда собирать.

А ещё самое время заняться сбором душистых лекарственных трав. Сейчас большинство из них цветёт, стало быть, находится на пике своего развития и наиболее полезно.

Что можно заготовить на зиму? Практически все цветы можно использовать в отварах для ополаскивания волос после мытья. Душистые — пижму, полынь, донник — для отпугивания моли и в качестве душистых веников в баню. Листья малины, вишни, клевера, смородины, а также душица и чабрец годятся для бесподобного чая в морозные дни. Чистотел и тысячелистник — для отваров и мазей для скорейшего заживления кожи.

Лопух, крапива и чистотел: неожиданная польза.

Лопух, о котором стоит рассказать особо, имеет большую ценность, которая кроется не только в его целебных корнях. Листья облегчают состояние при головной боли и лихорадке, если их приложить ко лбу. Помогают они и справиться с кашлем, если их положить на грудь, смазав предварительно мёдом. Вместе с тысячелистником они могут помочь и при проблемах с кожей.

Крапива — это настоящий кладезь витаминов, но следует помнить, что она сильно сгущает кровь. Без ограничений её можно использовать в качестве отвара для укрепления волос.

Как правильно сушить и хранить травы.

Конечно, перед использованием любых трав надо проконсультироваться с вашим врачом. Подавляющее большинство трав имеют те или иные противопоказания, поэтому не стоит применять их бездумно.

Все травы сушатся в тени под навесом, их можно связать в небольшие пучки или же разложить на чистой ткани или бумаге.