Варенье подождёт. Что важнее сделать на даче прямо сейчас

Лопух, о котором стоит рассказать особо, имеет большую ценность, которая кроется не только в его целебных корнях. Листья облегчают состояние при головной боли и лихорадке, если их приложить ко лбу. Помогают они и справиться с кашлем, если их положить на грудь, смазав предварительно мёдом. Вместе с тысячелистником они могут помочь и при проблемах с кожей.