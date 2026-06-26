Варенье подождёт. Что важнее сделать на даче прямо сейчас

Лето идёт своим чередом, и сейчас в дачных автобусах пассажиры эмоционально обмениваются рецептами варений и джемов — ягодная пора не даёт передышки хозяйкам.
О чём ещё стоит позаботиться на шести сотках, рассказывает наш постоянный дачный эксперт «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" Екатерина Богданова.
Враги огорода: тля и фитофтора.
Ситуация на огородах сейчас напряжённая. Пусть до урожая ещё далеко, зато приходится внимательно следить за томатами и огурцами, чтобы не пропустить начало фитофторы и прочих болячек. Постоянная смена погоды с дождями и жарой — это прямой путь к проблемам овощных культур.
Браться ли за проверенную «тяжёлую артиллерию» химпрепаратов или же ограничиться относительно безвредными биопрепаратами — на каждом дачном участке своя политика.
В садах на молодых побегах по-прежнему бесчинствует тля, но с ней прекрасно справляется сравнительно безопасный препарат «Биотлин», одинаково эффективно работающий и на розах, и на овощах, и на ягодных кустарниках, и на плодовых деревьях. Подойдут также «Искра», «Клещебой», «Фитоверм» и другие.
Лекарственные травы: что и когда собирать.
А ещё самое время заняться сбором душистых лекарственных трав. Сейчас большинство из них цветёт, стало быть, находится на пике своего развития и наиболее полезно.
Что можно заготовить на зиму? Практически все цветы можно использовать в отварах для ополаскивания волос после мытья. Душистые — пижму, полынь, донник — для отпугивания моли и в качестве душистых веников в баню. Листья малины, вишни, клевера, смородины, а также душица и чабрец годятся для бесподобного чая в морозные дни. Чистотел и тысячелистник — для отваров и мазей для скорейшего заживления кожи.
Лопух, крапива и чистотел: неожиданная польза.
Лопух, о котором стоит рассказать особо, имеет большую ценность, которая кроется не только в его целебных корнях. Листья облегчают состояние при головной боли и лихорадке, если их приложить ко лбу. Помогают они и справиться с кашлем, если их положить на грудь, смазав предварительно мёдом. Вместе с тысячелистником они могут помочь и при проблемах с кожей.
Крапива — это настоящий кладезь витаминов, но следует помнить, что она сильно сгущает кровь. Без ограничений её можно использовать в качестве отвара для укрепления волос.
Как правильно сушить и хранить травы.
Конечно, перед использованием любых трав надо проконсультироваться с вашим врачом. Подавляющее большинство трав имеют те или иные противопоказания, поэтому не стоит применять их бездумно.
Все травы сушатся в тени под навесом, их можно связать в небольшие пучки или же разложить на чистой ткани или бумаге.