«Пари НН» стартует в Первой лиге домашним матчем с «Ротором» — опубликован проект календаря

Футбольная Национальная Лига сообщила о завершении подготовки проекта календаря Лиги PARI на сезон-2026/27. При формировании расписания использовали алгоритмический подход с учётом комплекса факторов: спортивных требований, инфраструктуры стадионов, климатических условий, логистики и мер безопасности.
Новый сезон стартует 11 июля, а игры заключительного 34-го тура запланированы на 30 мая 2027 года. (6+).
Согласно проекту, «Пари НН» стартует домашним матчем первого тура против «Ротора».
Во втором туре нижегородцев ждет выезд в Набережные Челны к «КАМАЗу», а в третьем — гостевая игра с «Челябинском».
В рамках четвертого тура «Пари НН» примет дома ярославский «Шинник».
Полный вариант календаря станет доступен после получения замечаний от клубов и официального утверждения Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС. До этого возможны изменения в итоговой версии.
Напомним, что соперниками «Пари НН» по Первой лиге станут «Арсенал» (Тула), «Велес» (Москва), «Волга» (Ульяновск), «Енисей» (Красноярск), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Ленинградец» (Ленинградская область), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Ротор» (Волгоград), «СКА-Хабаровск», «Спартак» (Кострома), «Сочи», «Текстильщик» (Иваново), «Торпедо» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «Уфа», «Челябинск» и «Шинник» (Ярославль).
Ранее сообщалось, что «Пари НН» укрепил оборону: подписан перспективный защитник из «Ротора» Глеб Шильников.