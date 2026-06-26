Синоптик дал неутешительный прогноз на начало июля в Москве

Синоптик отметил, что за один день может выпасть почти вся месячная норма осадков — три четверти. Третьего числа к столицу придет холодный фронт с сильным ветром, градом и ливнями с грозами. За сутки может выпасть до 65 мм осадков, а температура днем опустится до +19…+24 градусов.