Синоптик дал неутешительный прогноз на начало июля в Москве

Согласно прогнозам, 3 июля Москву могут накрыть сильные грозовые ливни, град и штормовой ветер. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что за один день может выпасть почти вся месячная норма осадков — три четверти. Третьего числа к столицу придет холодный фронт с сильным ветром, градом и ливнями с грозами. За сутки может выпасть до 65 мм осадков, а температура днем опустится до +19…+24 градусов.
При этом в первые дни июля будет жаркая погода, температура воздуха достигнет +31 градуса.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что с четверга по субботу, с 25 по 27 июня, в Москве будет погода, напоминающая осенний период. По его словам, ожидаются непродолжительные дожди и низкая температура.
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