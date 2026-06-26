Бесплатные экскурсии подготовили для жителей Красноярского края

Жители Красноярска и края получили возможность познакомиться с богатствами родного региона. Запущена программа, предлагающая бесплатные экскурсии по самым живописным местам региона, информирует официальный портал края.
Программа включает в себя как автобусные, так и пешеходные маршруты. Особое внимание уделено природным и культурным достопримечательностям, а также местам, связанным с историей и жизнью известных личностей.
Одним из направлений стала поездка в село Овсянка, где находится Национальный центр имени В. П. Астафьева. Здесь жители смогут узнать больше о сибирском писателе, увидеть памятник «Царь-рыба» и прикоснуться к истории этого места.
Любителей истории города ждет маршрут «Адреса любви», раскрывающий малоизвестные факты о Красноярске, его архитектуре и людях. Экскурсия «Больше, чем Красноярск» познакомит с главными достопримечательностями, культурой народов Енисейской Сибири и традициями края.
Не останутся без внимания и любители природы — запланировано посещение пещеры Караульная с интерактивной программой «Голос пещеры», включающей мастер-класс. А маршрут «Духовные горизонты» позволит узнать о храмах Красноярска и духовном многообразии региона.
Эти инициативы способствуют развитию внутреннего туризма, делают путешествия по стране более доступными и соответствуют задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Условия и информация о маршрутах — здесь.