Жители посёлка Хор теперь могут смотреть фильмы в новом полноценном кинозале

Жители Хорского городского поселения в районе имени Лазо теперь смогут наслаждаться классикой советского кино и киноновинками. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в местном культурно-просветительском центре «Светоч» открывается полноценный кинозал.
Кинозал работает на платформе «Экстра Синема». Это отечественная разработка, созданная специально для небольших населенных пунктов по инициативе АНО «Якутская республиканская киносеть».
— «Якутская республиканская киносеть» по соглашению предоставила нам проектор, моторизированный экран, ноутбук и другую технику, которая позволяет проводить киносеансы в Доме культуры. Самое главное, что для этого есть лицензия, — рассказала руководитель КПЦ «Светоч» Арина Дедкова.
Особенность системы — совмещение проектора и сервера в одном корпусе. Доставка фильмов осуществляется автоматически через интернет с шифрованием и защитой контента от копирования.
Особая гордость нового кинозала — широкоформатный экран 6×4 метра, который обеспечивает высокое качество трансляции.
Кинозал рассчитан на 300 посадочных мест.
— Стоимость билетов устанавливает «Якутская республиканская киносеть»: от 150 до 300 рублей. Кроме того, в рамках нашего соглашения на каждый сеанс выделяется 5 бесплатных билетов для участников СВО и их семей, — добавила Арина Дедкова.
С сентября билеты будут доступны по Пушкинской карте.
Жители Хора и ближайших сел и поселков смогут смотреть классику отечественного кино, премьеры и новинки, а также национальные художественные фильмы — якутские, бурятские и т.д.
Для поселка Хор, в котором проживает около 9 тысяч человек, открытие кинозала — долгожданное событие.
Первый показ состоится 30 июня.