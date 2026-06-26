Жители посёлка Хор теперь могут смотреть фильмы в новом полноценном кинозале

— Стоимость билетов устанавливает «Якутская республиканская киносеть»: от 150 до 300 рублей. Кроме того, в рамках нашего соглашения на каждый сеанс выделяется 5 бесплатных билетов для участников СВО и их семей, — добавила Арина Дедкова.