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В Венесуэле число погибших после землетрясений достигло 235

Количество погибших после мощных землетрясений в Венесуэле увеличилось до 235 человек. Помощь оказали более 4300 пострадавшим, большая часть получила легкие травмы, заявил глава Минздрава.

Источник: РБК

Число погибших после сильнейших за столетие землетрясений в Венесуэле достигло 235, заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо, передает CNN.

«К сожалению, около 235 человек были доставлены в наши медицинские учреждения уже без признаков жизни либо скончались сразу после поступления», — сказал министр.

Альварадо отметил, что помощь была оказана более 4300 пострадавшим, большинство из которых получили легкие травмы.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщал о 188 жертвах землетрясения.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня и стали одними из самых мощных в стране за более чем столетие. Наибольшие разрушения пришлись на прибрежный город Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. Власти направили в регион дополнительные спасательные подразделения и тяжелую технику, а также создали фонд восстановления объемом $200 млн.

По оценке Геологической службы США (USGS), вероятность того, что число жертв землетрясений достигнет 10−100 тыс. человек, составляет 44%. В стране действует режим чрезвычайного положения.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что данных о пострадавших российских туристах нет.

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