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Онколог Каприн назвал рак кожи самым частым в мире онкозаболеванием

Рак кожи остаётся самым массовым онкологическим заболеванием среди населения планеты. Об этом заявил главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

«Наиболее распространённым онкологическим заболеванием в мире среди всего населения остаётся рак кожи», — цитирует онколога РИА «Новости».

Академик также обратил внимание на гендерные различия в структуре заболеваемости. У женщин чаще всего выявляют рак молочной железы, а у мужчин лидирует рак предстательной железы. Онколог добавил, что колоректальный рак входит в число наиболее частых злокачественных новообразований как у мужчин, так и у женщин. Эта болезнь также занимает одну из ведущих позиций в структуре смертности.

Ранее молодые учёные Сеченовского Университета представили новые исследования в области дерматологии. Работы показали связь подкожных узлов с системными болезнями организма. Также специалисты выяснили, что витилиго способно выступать не только как кожная проблема, но и как модель естественной защиты от рака кожи.

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