Врачи стали врагами, больницы — ловушками: Как страх холеры в Петербурге 1831 года перерос в бунты

Холера была знакома человечеству ещё со времён Гиппократа, но для России настоящим испытанием стала только в XIX веке. В 1829 году болезнь впервые дала о себе знать в Оренбургской губернии и в Астраханском крае, у границ с Персией. К поздней осени 1830-го она добралась до центральных губерний, затем обрушилась на Москву, а уже следующим летом пришла и в Петербург. Однако в тот момент столицу захватила ещё одна эпидемия, которая оказалась пострашнее холеры, — эпидемия слухов. Life.ru рассказывает, как страх перед болезнью может свести с ума весть город!