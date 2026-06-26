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Предварительный календарь Лиги PARI 2026/27

Футбольная Национальная Лига представила проект алгоритмического календаря сезона 2026/27 для команд Лиги PARI. При.

Футбольная Национальная Лига представила проект алгоритмического календаря сезона 2026/27 для команд Лиги PARI. При формировании расписания учитывались спортивные, инфраструктурные, климатические, логистические факторы, а также требования безопасности.

Пока календарь носит предварительный характер: после получения обратной связи от клубов и утверждения Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС возможны корректировки. О любых изменениях лига уведомит дополнительно.

Для волгоградского «Ротора» сезон начнётся с выездного матча: в первом туре команда сыграет в Нижнем Новгороде против «Пари НН». Уже во втором туре волгоградцы проведут первый домашний матч — против «СКА‑Хабаровск». Далее следует плотный выездной отрезок: в третьем туре «Ротор» встретится с «КАМАЗом» в Набережных Челнах, а в четвёртом — с «Велесом» в Подмосковье.

Такой старт задаёт серьёзный тон: первые четыре тура включают три выездные игры, причём между ними нет домашних матчей для «перезагрузки». Для тренерского штаба это важный маркер: именно на этом отрезке станет понятно, насколько команда готова к нагрузкам и дальним переездам.

Расписание первых туров.

1‑й тур.

«Пари НН» — «Ротор»;

«Волга» — «Енисей»;

«Нефтехимик» — «Велес»;

«Шинник» — «Сочи»;

«Спартак» (Кострома) — «КАМАЗ»;

«Урал» — «Торпедо Москва»;

«Арсенал» — «Текстильщик»;

«Уфа» — «Ленинградец»;

«Челябинск» — «СКА‑Хабаровск».

2‑й тур.

«Сочи» — «Спартак» (Кострома);

«Шинник» — «Ленинградец»;

«Ротор» — «СКА‑Хабаровск»;

«КАМАЗ» — «Пари НН»;

«Урал» — «Енисей»;

«Арсенал» — «Нефтехимик»;

«Велес» — «Челябинск»;

«Торпедо Москва» — «Волга»;

«Текстильщик» — «Уфа».

3‑й тур.

«Сочи» — «Арсенал»;

«Волга» — «Нефтехимик»;

«Енисей» — «Велес»;

«Ленинградец» — «Урал»;

«КАМАЗ» — «Ротор»;

«Уфа» — «СКА‑Хабаровск»;

«Торпедо Москва» — «Шинник»;

«Челябинск» — «Пари НН»;

«Текстильщик» — «Спартак» (Кострома).

4‑й тур.

«Пари НН» — «Шинник»;

«Волга» — «Челябинск»;

«Ленинградец» — «Сочи»;

«Нефтехимик» — «Текстильщик»;

«Спартак» (Кострома) — «Енисей»;

«СКА‑Хабаровск» — «Урал»;

«Арсенал» — «Торпедо Москва»;

«Уфа» — «КАМАЗ»;

«Велес» — «Ротор».

Обращаем ваше внимание, что это не окончательная версия. Об изменениях в календаре уведомим вас дополнительно.

Александр Веселовский.

Фото из архива ИА «Высота 102».