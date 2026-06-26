Предварительный календарь Лиги PARI 2026/27

Для волгоградского «Ротора» сезон начнётся с выездного матча: в первом туре команда сыграет в Нижнем Новгороде против «Пари НН». Уже во втором туре волгоградцы проведут первый домашний матч — против «СКА‑Хабаровск». Далее следует плотный выездной отрезок: в третьем туре «Ротор» встретится с «КАМАЗом» в Набережных Челнах, а в четвёртом — с «Велесом» в Подмосковье.