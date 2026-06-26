Предварительный календарь Лиги PARI 2026/27

Футбольная Национальная Лига представила проект алгоритмического календаря сезона 2026/27 для команд Лиги PARI. При формировании расписания учитывались спортивные, инфраструктурные, климатические, логистические факторы, а также требования безопасности.
Пока календарь носит предварительный характер: после получения обратной связи от клубов и утверждения Исполкомом (Бюро Исполкома) РФС возможны корректировки. О любых изменениях лига уведомит дополнительно.
Для волгоградского «Ротора» сезон начнётся с выездного матча: в первом туре команда сыграет в Нижнем Новгороде против «Пари НН». Уже во втором туре волгоградцы проведут первый домашний матч — против «СКА‑Хабаровск». Далее следует плотный выездной отрезок: в третьем туре «Ротор» встретится с «КАМАЗом» в Набережных Челнах, а в четвёртом — с «Велесом» в Подмосковье.
Такой старт задаёт серьёзный тон: первые четыре тура включают три выездные игры, причём между ними нет домашних матчей для «перезагрузки». Для тренерского штаба это важный маркер: именно на этом отрезке станет понятно, насколько команда готова к нагрузкам и дальним переездам.
Расписание первых туров.
1‑й тур.
«Пари НН» — «Ротор»;
«Волга» — «Енисей»;
«Нефтехимик» — «Велес»;
«Шинник» — «Сочи»;
«Спартак» (Кострома) — «КАМАЗ»;
«Урал» — «Торпедо Москва»;
«Арсенал» — «Текстильщик»;
«Уфа» — «Ленинградец»;
«Челябинск» — «СКА‑Хабаровск».
2‑й тур.
«Сочи» — «Спартак» (Кострома);
«Шинник» — «Ленинградец»;
«Ротор» — «СКА‑Хабаровск»;
«КАМАЗ» — «Пари НН»;
«Урал» — «Енисей»;
«Арсенал» — «Нефтехимик»;
«Велес» — «Челябинск»;
«Торпедо Москва» — «Волга»;
«Текстильщик» — «Уфа».
3‑й тур.
«Сочи» — «Арсенал»;
«Волга» — «Нефтехимик»;
«Енисей» — «Велес»;
«Ленинградец» — «Урал»;
«КАМАЗ» — «Ротор»;
«Уфа» — «СКА‑Хабаровск»;
«Торпедо Москва» — «Шинник»;
«Челябинск» — «Пари НН»;
«Текстильщик» — «Спартак» (Кострома).
4‑й тур.
«Пари НН» — «Шинник»;
«Волга» — «Челябинск»;
«Ленинградец» — «Сочи»;
«Нефтехимик» — «Текстильщик»;
«Спартак» (Кострома) — «Енисей»;
«СКА‑Хабаровск» — «Урал»;
«Арсенал» — «Торпедо Москва»;
«Уфа» — «КАМАЗ»;
«Велес» — «Ротор».
Обращаем ваше внимание, что это не окончательная версия. Об изменениях в календаре уведомим вас дополнительно.
Александр Веселовский.
Фото из архива ИА «Высота 102».