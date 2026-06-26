Сборная России может сыграть с США: В РФС раскрыли детали

Он подчеркнул, что идея матча остаётся актуальной и не была отложена или снята с повестки. Представитель РФС также сообщил, что на одном из этапов к обсуждению подключался министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, глава внешнеполитического ведомства впервые открыто рассказал о подобных контактах ещё в сентябре 2025 года.