Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная России может сыграть с США: В РФС раскрыли детали

Российский футбольный союз продолжает обсуждать возможность проведения товарищеской встречи между национальными командами России и США. О продолжающихся консультациях «РБК Спорт» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Источник: Life.ru

«Мы находимся в контакте с представителями сборной США и понимаем ограничения, которые существуют с их стороны», — сказал он.

Он подчеркнул, что идея матча остаётся актуальной и не была отложена или снята с повестки. Представитель РФС также сообщил, что на одном из этапов к обсуждению подключался министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, глава внешнеполитического ведомства впервые открыто рассказал о подобных контактах ещё в сентябре 2025 года.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что в союзе рассчитывали на иной исход при рассмотрении вопроса об участии российских клубов в еврокубках сезона-2026/2027. Однако УЕФА сохранил действующие ограничения. Комментируя решение организации, Колосков отметил, что ожидания представителей отечественного футбола не оправдались.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше