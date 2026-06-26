Первый день экстремальной жары: погода в Калининграде 26 июня

В пятницу уже утром потеплеет до +25…+27°С к полудню (у побережья до +22…+24°С), ясно/малооблачно. Днем будет до +26…+28°С, у побережья до +24…+26°С (на Куршской и Балтийской косе до +22…+25°С). Ожидается малооблачная погода, однако местами не исключены небольшие кратковременные дожди. Вечером температура опустится до +18…+22°С к закату и +16…+18°С к полуночи. Ветер преимущественно северо-западный/северный: утром и вечером — штиль/слабый (0−4 м/с), днем — слабый/умеренный (2−8 м/с).