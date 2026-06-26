Первый день экстремальной жары: погода в Калининграде 26 июня

В пятницу, 26 июня, Калининград и область испытают на себе первый день экстремальной жары. Однако это будет своеобразной репетицией перед выходными (в воскресенье ожидается около 35 !), поэтому жителям области следует запастись кремами от ожогов или просто избегать долгого нахождения на улице.
По сведениям Гидрометцентра России, днем 26 июня в Калининграде ожидается солнечная погода без осадков, +28°С (ночью температура может опуститься до +16°С). Давление будет немного повышенным: с 763 мм ртутного столба днем оно повысится к ночи до 764 мм. Ветер будет преимущественно слабый, северный (около 1 м/с), к ночи он переменит направление на южное и чуть усилится до 2 м/с.
Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает 26 июня переменную облачность без существенных осадков. Ветер днем северо-западный, северный 4−8 м/с. Температура воздуха днем +24…+29°С. Видимость 3−7 км.
По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), в пятницу в Калининграде дождей не ожидается, в течение дня будет переменная облачность и слабый северный ветер (до 2 м/с). Утром температура воздуха достигнет отметки +18,7°С, днём воздух прогреется до +25,3°С, а вечером остынет до +22,6°С. Влажность будет на уровне 83%.
В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС обещают, что по области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер днём западный, северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха днём +22…+27°C. Видимость 4−7 км.
Экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщает о стремительном приближении к Калининграду экстремальной жары. По его данным, на выходные в Калининграде и по всей континентальной части области воздух прогреется выше +30…+32°С, а в воскресенье может преодолеть и +34…+35°С. Тем самым будет побит абсолютный максимум июня в Калининграде.
В пятницу уже утром потеплеет до +25…+27°С к полудню (у побережья до +22…+24°С), ясно/малооблачно. Днем будет до +26…+28°С, у побережья до +24…+26°С (на Куршской и Балтийской косе до +22…+25°С). Ожидается малооблачная погода, однако местами не исключены небольшие кратковременные дожди. Вечером температура опустится до +18…+22°С к закату и +16…+18°С к полуночи. Ветер преимущественно северо-западный/северный: утром и вечером — штиль/слабый (0−4 м/с), днем — слабый/умеренный (2−8 м/с).