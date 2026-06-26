«Готовит к жизни на свободе»: заключенные красноярской колонии-поселения убирают мусорные площадки

В Октябрьском районе Красноярска осужденные из колонии-поселения № 19 убираются на площадках для сбора отходов. Об этом рассказали в ГУФСИН по Красноярскому краю.
Благодаря постоянной работе удается поддерживать порядок, «предотвращать возникновение антисанитарных условий и распространение неприятных запахов вблизи жилых домов».
Как отметили в ГУФСИН, такая практика помогает осужденным получить полезные навыки и подготовиться к жизни после освобождения, а также позволяет сэкономить бюджетные деньги.
Местные жители уже заметили, что улицы стали чище, а площадки для мусора — ухоженными. В администрации Октябрьского района поблагодарили колонию за помощь.
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