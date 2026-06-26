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Турция обыграла США со счетом 3:2 на ЧМ-2026

Сборная Турции победила американскую команду со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США.

Сборная Турции победила американскую команду со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США.

В составе американцев отличились Остон Трасти (3') и Себастьян Берхалтер (49'). У турецкой команды голы забили Арда Гюлер (10'), Барыш Йылмаз (31') и Каан Айхан (90+8).

Это финальный матч группы D. Положение в группе по итогам встречи следующее: США (6 очков), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (3). Набрав минимальное количество очков, турецкая команда покидает чемпионат.

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