Подросток из Дагестана признался в лжеминировании школ в более чем 100 городах

«Хочу добровольно сообщить о совершенных мной преступлениях на территории России и не только. Моя роль заключалась конкретно в администрировании. Я управлял организацией как ее лидер. Изначально [организация] была создана с целью признания террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться», — сказал молодой человек на видео СК.