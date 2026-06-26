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Зеленского и фон дер Ляйен сравнили с диктаторами: какие ошибки совершили ЕС и Украина

Политик Мема сравнил фон дер Ляйен и Зеленского с Гитлером и Муссолини.

Источник: Комсомольская правда

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема сравнил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. В соцсети X он заявил, что их телефонный разговор о военном сотрудничестве и поддержке Украины напоминает диалоги диктаторов о том, как победить врага.

Политик отметил, что Европа, созданная для сохранения мира, сегодня мало чему научилась. Он подчеркнул, что цивилизация, забывшая прошлое, не может иметь светлого будущего.

«Разговор Зеленского и Урсулы напоминает мне разговоры Муссолини и Гитлера о том, как победить врага. Европа когда-то была создана для мира и для того, чтобы не повторять ошибок Второй мировой войны. Теперь кажется, что она мало чему научилась, ведь цивилизация без памяти о прошлом не может иметь светлого будущего», — указал политик.

Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа стала главным препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. В ходе брифинга дипломат подчеркнула, что заявленные суммы на продолжение боевых действий против мирных граждан служат доказательством этой позиции.

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