Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема сравнил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. В соцсети X он заявил, что их телефонный разговор о военном сотрудничестве и поддержке Украины напоминает диалоги диктаторов о том, как победить врага.
Политик отметил, что Европа, созданная для сохранения мира, сегодня мало чему научилась. Он подчеркнул, что цивилизация, забывшая прошлое, не может иметь светлого будущего.
«Разговор Зеленского и Урсулы напоминает мне разговоры Муссолини и Гитлера о том, как победить врага. Европа когда-то была создана для мира и для того, чтобы не повторять ошибок Второй мировой войны. Теперь кажется, что она мало чему научилась, ведь цивилизация без памяти о прошлом не может иметь светлого будущего», — указал политик.
Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа стала главным препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. В ходе брифинга дипломат подчеркнула, что заявленные суммы на продолжение боевых действий против мирных граждан служат доказательством этой позиции.