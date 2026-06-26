Зеленского и фон дер Ляйен сравнили с диктаторами: какие ошибки совершили ЕС и Украина

«Разговор Зеленского и Урсулы напоминает мне разговоры Муссолини и Гитлера о том, как победить врага. Европа когда-то была создана для мира и для того, чтобы не повторять ошибок Второй мировой войны. Теперь кажется, что она мало чему научилась, ведь цивилизация без памяти о прошлом не может иметь светлого будущего», — указал политик.