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Власти Японии эвакуировали 2,23 млн человек из-за ливней и тайфуна

На западе Японии из-за сильных дождей, вызванных тайфуном и сезонным фронтом, эвакуировали более 2,23 млн человек, сообщает местный новостной сайт TBS NEWS DIG со ссылкой на национальное Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Источник: РБК

На западе Японии из-за сильных дождей, вызванных тайфуном и сезонным фронтом, эвакуировали более 2,23 млн человек, сообщает местный новостной сайт TBS NEWS DIG со ссылкой на национальное Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Власти отдали распоряжения об эвакуации в 53 муниципальных образованиях, охватывающих 13 префектур — от южных регионов Кюсю и Окинавы до района Кинки на западе главного острова Хонсю. Соответствующие меры также затронули префектуру Фукуока, где эвакуировали 655 тыс. человек, и Нагасаки — 568 тыс. жителей.

По информации Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, в префектуре Кагосима в результате разгула стихии легкие травмы получили три человека. Кроме того, 25 строений оказались затоплены в префектурах Фукуока и Кагосима.

Японские власти приняли 8 июня решение об эвакуации 181,5 тыс. человек из десяти префектур на фоне угрозы цунами. Это затронуло города Ничинан, Тоёхаси, Нумадзу, Кочи и Наха. В префектурах Тиба и Ибараки соответствующие распоряжения получили жители городов Хитати, Китаибараки и Хокота.

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