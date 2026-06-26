Эксперты выяснили что смотрит, слушает и читает молодежь Пермского края

Чаще всего с начала года на книжном сервисе «КИОН Строки» читали «Железное пламя» — продолжение нашумевшей саги о наезднице драконов Вайолет Сорренгейл. На втором месте в списке предпочтений находится первая книга серии «Четвертое крыло». Она знакомит с миром, где хрупкая девушка вопреки всему становится частью элитного отряда всадников. Замыкает тройку «Ониксовый шторм», где главной героине предстоит столкнуться с новыми опасностями, политическими интригами и штормом собственных эмоций.