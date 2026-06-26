В Хабаровском крае женщина подожгла дом соперницы и перекрыла выход

По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 20 июня 2026 года в селе Константиновка. Женщина, находясь у себя дома, поссорилась с сожителем на почве ревности. После того как мужчина покинул жилище, она, по версии следствия, направилась к дому предполагаемой соперницы.