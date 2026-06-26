В Хабаровском крае женщина подожгла дом соперницы и перекрыла выход

В Хабаровском крае жительнице Хабаровского района предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, — сообщает Следственный комитет Хабаровского края и ЕАО.
По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 20 июня 2026 года в селе Константиновка. Женщина, находясь у себя дома, поссорилась с сожителем на почве ревности. После того как мужчина покинул жилище, она, по версии следствия, направилась к дому предполагаемой соперницы.
Установлено, что обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она принесла с собой тряпку и тлеющую сигарету, после чего подожгла элементы конструкции дома, полагая, что внутри находится её сожитель. Чтобы усилить последствия пожара и затруднить эвакуацию, женщина заблокировала входную дверь снаружи деревянной лестницей и скрылась с места происшествия.
Однако находившиеся в доме женщина и её супруг самостоятельно обнаружили возгорание, сумели сломать препятствие и покинули горящее помещение. В результате происшествия люди не пострадали.
Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.