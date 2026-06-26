Опасный квас и супы от жажды: жителям Челябинской области дали важные советы для жарких дней

Высокая температура воздуха как на улице, так и внутри помещений может спровоцировать обострение хронических заболеваний, перегрев организма и резкое ухудшение самочувствия. В зоне особого риска сейчас находятся пожилые люди и дети. Эксперты санитарного ведомства региона подчёркивают: чаще всего летние недомогания связаны с банальным обезвоживанием, поэтому критически важно пересмотреть свой питьевой режим.
Главное правило в знойные дни — пить как можно больше жидкости, но делать это правильно. Напитки с сахаром, энергетики и алкоголь в жару находятся под строгим запретом. Отличной альтернативой может стать традиционный квас: он содержит органические кислоты, витамины и минимум сахара. Однако водителям стоит быть осторожнее — это слабоалкогольный продукт, в котором содержится до 1,2% этанола (в среднем около 0,5%), что может неприятно удивить при проверке на дорогах.
Спасаться от жажды специалисты советуют и с помощью еды. В летнее меню стоит включить холодные овощные супы: они не только отлично восполняют дефицит влаги, но и за счёт клетчатки помогают пищеварению. Важно помнить, что увеличивать объёмы потребления жидкости нужно постепенно, чтобы не перегрузить почки и сосуды.
Что касается объёмов, то в обычные дни человеку достаточно 2−2,5 литра воды в сутки. Но как только столбики термометров ползут вверх, планка повышается до 3,5 литра. Если вы заняты физическим трудом, организму потребуется около 4 литров, а в условиях экстремальной жары — до 5 литров. Тяжёлая работа на открытом воздухе и вовсе потребует колоссальных 6−6,5 литра питьевой воды в сутки.
Чтобы переносить зной без вреда для здоровья, специалисты рекомендуют пить воду небольшими порциями — буквально по несколько глотков каждые 15−20 минут. В самый пик солнечной активности, который приходится на период с 12:00 до 16:00 часов, лучше всего полностью избегать жары и оставаться в тени.
Также эксперты советуют пересмотреть гардероб и рацион: выбирать лёгкую воздушную одежду, полностью отказавшись от тяжёлых и тёмных материалов, а в пищу употреблять максимально освежающие продукты — свежие овощи, фрукты и лёгкие смузи. Если же на фоне погоды всё-таки появились головная боль, сильная слабость или тошнота, нужно сразу обратиться к врачу.
С приходом тёплых дней улицы городов Челябинской области заполняются ароматом свежесваренного кофе, а веранды летних кафе становятся излюбленным местом встреч. Однако за уютной атмосферой может скрываться опасность для здоровья. Чтобы долгожданный ужин на свежем воздухе не обернулся пищевым отравлением, специалисты Роскачества рассказали, на что обращать внимание при выборе заведения.