Опасный квас и супы от жажды: жителям Челябинской области дали важные советы для жарких дней

Главное правило в знойные дни — пить как можно больше жидкости, но делать это правильно. Напитки с сахаром, энергетики и алкоголь в жару находятся под строгим запретом. Отличной альтернативой может стать традиционный квас: он содержит органические кислоты, витамины и минимум сахара. Однако водителям стоит быть осторожнее — это слабоалкогольный продукт, в котором содержится до 1,2% этанола (в среднем около 0,5%), что может неприятно удивить при проверке на дорогах.