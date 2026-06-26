Главные новости к утру 26 июня 2026 года

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что на ближайшем заседании правительства он представит резолюцию, призывающую к первому официальному признанию Израилем геноцида армян. Этому предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что конфронтации между Израилем и Турцией не будет.