Главные новости к утру 26 июня 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 июня 2026.
Над регионами РФ за ночь сбили 660 украинских БПЛА
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Совет ЕС продлил на год экономические санкции против России
США не будут принимать беженцев, заявили в Белом доме
США полностью закрыты для просителей убежища, заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер. Верховный суд постановил, что администрация США вправе продолжить отмену временного защитного статуса (TPS) для более чем 356 тысяч иммигрантов из Сирии и Гаити.
Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 235
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 235. Еще 4300 человек пострадали. Самая сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра, где зафиксировано наибольшее число жертв и раненых. В пострадавшие районы направили более пяти тысяч медработников, включая свыше 1200 врачей.
Израиль готовит официальную резолюцию о признании геноцида армян
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что на ближайшем заседании правительства он представит резолюцию, призывающую к первому официальному признанию Израилем геноцида армян. Этому предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о том, что конфронтации между Израилем и Турцией не будет.
Сборная Эквадора вышла в плей-офф чемпионата мира после победы над немцами
Сборная Эквадора со счетом 2:1 обыграла команду Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира. Эквадор набрал 4 очка и заняла 3-е место в группе Е. На первой строчке расположилась команда Германии (6 очков), второе место заняла сборная Кот-д’Ивуара (6).