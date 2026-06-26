Российским туристам перечислили самые сейсмически опасные направления для отдыха: какие страны попали в список

Отправляясь в потенциально опасные регионы, эксперт посоветовала оформлять расширенную медицинскую страховку. Так же стоит заранее загрузить онлайн-карты, ведь в случае стихийного бедствия они могут стать недоступны в режиме онлайн, сохранить номера и адреса посольства своей страны. А еще запастись «тревожны чемоданчиком», где будет все необходимое.