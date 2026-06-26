В Биробиджане полицейский через окно спас запертого в квартире малыша

В Биробиджане сотрудники полиции помогли родителям двухлетнего мальчика, который оказался один в запертой квартире, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МО МВД России «Биробиджанский». Мама ребёнка ненадолго вышла на лестничную площадку, однако входная дверь неожиданно захлопнулась, оставив малыша одного внутри.
На место оперативно прибыл ближайший наряд патрульно-постовой службы. Оценив ситуацию, полицейские поняли, что открыть дверь обычным способом невозможно. Тогда отец ребёнка вызвал автовышку, поскольку квартира находилась на пятом этаже.
Поднявшись к окну, один из сотрудников ППС заметил, что створка была оставлена приоткрытой для проветривания. Полицейский смог открыть её шире и проникнуть в квартиру.
Внутри он убедился, что мальчик не пострадал и чувствует себя хорошо, после чего открыл входную дверь изнутри и передал ребёнка родителям.
Медицинская помощь малышу не понадобилась. А завершилась история трогательным моментом: маленький биробиджанец лично поблагодарил своего спасителя.