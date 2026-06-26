В Хабаровском крае ставят рекорд по строительству детсадов и школ

В числе ключевых площадок — школа № 38 и детсад № 134 в Комсомольске на Амуре (район Парус), а также объекты в Хабаровске: школы на Ореховой сопке, в микрорайонах «Строитель» и Южный, шесть детсадов в Южном микрорайоне, ещё один — на Ореховой сопке. Ряд учреждений планируется ввести в эксплуатацию в этом году.