Завершается приём заявок на хабаровский фестиваль-конкурс «Время петь!»

В Хабаровске завершается прием заявок на дальневосточный фестиваль-конкурс «Время петь!». Желающие принять участие в мероприятии могут рассказать о себе до 1 июля 2026 года. На данный момент заявки подали 49 певцов из семи регионов Дальнего Востока, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровске 10 сентября выступят вокалисты из Амурской, Магаданской, Еврейской автономной областей, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев и Республики Бурятия. Юные таланты поборются за места в трех номинациях: эстрадный, народный и академический вокал.
— Для участия необходимо направить в оргкомитет видеозапись выступления, включающую две песни (одна из которых должна быть патриотической направленности), а также три сценические фотографии. Заявки принимаются на электронную почту: gka.dnt@yandex.ru, — рассказали в КНОТОК.
Анкеты принимают от певцов 7−18 лет. Те, кто прошел заочный отбор, получат приглашения на фестиваль до 3 августа.