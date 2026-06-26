Завершается приём заявок на хабаровский фестиваль-конкурс «Время петь!»

— Для участия необходимо направить в оргкомитет видеозапись выступления, включающую две песни (одна из которых должна быть патриотической направленности), а также три сценические фотографии. Заявки принимаются на электронную почту: gka.dnt@yandex.ru, — рассказали в КНОТОК.