Умер солист группы Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас

Канадский музыкант Дэвид Клейтон-Томас, известный как солист американской группы Blood, Sweat & Tears, ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает телеканал CBC со ссылкой на агента певца Эрика Элпера.
«Дэвид Клейтон-Томас, харизматичный канадский вокалист, благодаря которому американская группа Blood, Sweat & Tears достигла вершин поп-музыки, получила премии “Грэмми” и выпустила один из самых продаваемых альбомов своего времени, скончался», — говорится в публикации.
Музыкант умер в среду, 24 июня, в больнице Святого Михаила в Торонто. Причина смерти неизвестна.
Дэвид Клейтон-Томас родился в 1941 году в английском графстве Суррей, однако в детстве вместе с семьей переехал в Канаду. В возрасте четырнадцати лет он ушел из дома, долгое время жил на улице и не раз сталкивался с законом. Оказавшись в одним из центров содержания под стражей, он впервые взял в руки гитару — освоил игру самостоятельно и начал давать концерты для других заключенных. После освобождения в 1962 году началась его профессиональная карьера.
В середине 1960-х Клейтон-Томас стал солистом американской группы Blood, Sweat & Tears. В 1969 году коллектив выпустил альбом, который разошелся тиражом в 10 млн копий по всему миру и принес группе несколько премий «Грэмми», включая награду в номинации «Альбом года». Группа выпустила хиты You Make Me So Very Happy, Spinning Wheel и And When I Die. В 1972 году певец покинул группу, но уже через три года вернулся и с тех пор продолжил гастроли и студийную работу.
За годы карьеры Клейтон-Томас был удостоен места в Зале славы канадской музыки (1996) и в Зале славы Канадской ассоциации вещателей (2008). В 2010 году он перенес операцию на сердце по замене клапана, что подтолкнуло его к изменению образа жизни и выпуску сольного альбома A Blues For The New World.
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