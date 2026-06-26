Котяков рассказал, кто наиболее востребован на рынке труда

«Сегодня более 200 профессий — это те профессии, по которым можно бесплатно пройти программы переобучения. Чаще всего это курсы до 256 часов. Перед стартом которых, перед началом обучения вы четко понимаете, у какого работодателя вы будете востребованы, с ним заключается трехстороннее соглашение», — сказал Котяков.