Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котяков рассказал, кто наиболее востребован на рынке труда

Котяков: россияне в возрасте 40−45 лет востребованы на рынке труда.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 26 июн — РИА Новости. Россияне в возрасте 40−45 лет в настоящее время являются одной из самых востребованных возрастных категорий на рынке труда, сообщил журналистам в Новосибирске министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В Новосибирске в пятницу открылась всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Также состоится сессия «Кадровое обеспечение технологического лидерства».

«Почему мы говорим про 40−45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству. Поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной и является одной из самых востребованных на рынке труда», — сказал Котяков.

Министр отметил, что ярмарка вакансий, в том числе для людей этого возраста, дает возможность понять, в какой сфере можно стать наиболее востребованным, даже с учетом переобучения либо дополнительных программ образования, которые сегодня предлагают в том числе центры занятости.

«Сегодня более 200 профессий — это те профессии, по которым можно бесплатно пройти программы переобучения. Чаще всего это курсы до 256 часов. Перед стартом которых, перед началом обучения вы четко понимаете, у какого работодателя вы будете востребованы, с ним заключается трехстороннее соглашение», — сказал Котяков.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше