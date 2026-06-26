Котяков рассказал, кто наиболее востребован на рынке труда

НОВОСИБИРСК, 26 июн — РИА Новости. Россияне в возрасте 40−45 лет в настоящее время являются одной из самых востребованных возрастных категорий на рынке труда, сообщил журналистам в Новосибирске министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В Новосибирске в пятницу открылась всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Также состоится сессия «Кадровое обеспечение технологического лидерства».
«Почему мы говорим про 40−45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству. Поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной и является одной из самых востребованных на рынке труда», — сказал Котяков.
Министр отметил, что ярмарка вакансий, в том числе для людей этого возраста, дает возможность понять, в какой сфере можно стать наиболее востребованным, даже с учетом переобучения либо дополнительных программ образования, которые сегодня предлагают в том числе центры занятости.
«Сегодня более 200 профессий — это те профессии, по которым можно бесплатно пройти программы переобучения. Чаще всего это курсы до 256 часов. Перед стартом которых, перед началом обучения вы четко понимаете, у какого работодателя вы будете востребованы, с ним заключается трехстороннее соглашение», — сказал Котяков.