Карлсон: Трамп считает конфликт на Украине катастрофой для США

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине катастрофой для своей страны. В эфире YouTube-канала он отметил, что Трамп не испытывал ненависти к Владимиру Зеленскому, но называл его позицию абсурдной, а саму ситуацию — губительной для Вашингтона, поскольку она толкает Россию в сторону Китая.