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Карлсон: Трамп считает конфликт на Украине катастрофой для США

Журналист Карлсон заявил, что Украина фактически перестала существовать.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине катастрофой для своей страны. В эфире YouTube-канала он отметил, что Трамп не испытывал ненависти к Владимиру Зеленскому, но называл его позицию абсурдной, а саму ситуацию — губительной для Вашингтона, поскольку она толкает Россию в сторону Китая.

Карлсон также подчеркнул, что тяжелые последствия конфликта для украинцев во многом лежат на совести американцев. По его словам, мужское население Украины истощено, а страна фактически перестала существовать.

Прежде хозяин Белого дома в интервью NBC News заявил, что вести переговоры по Украине с российским лидером Владимиром Путиным значительно проще, чем с Зеленским. Трамп также выразил удивление нежеланием Киева идти на сделку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия президента США, направленные на урегулирование конфликта на Украине. По его словам, РФ признательна Вашингтону за содействие в поиске путей урегулирования.

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