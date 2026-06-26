Режим опасности по БПЛА ввели в Нижегородской области в ночь на 26 июня

Нижегородцев предупредили о действии режима опасности по БПЛА на территории региона. СМС-оповещение пришло жителям в ночь на 26 июня.
Угроза атаки по-прежнему существует. Граждан просят соблюдать спокойствие и в случае необходимость звонить в 112.
Напомним, что 24 июня Нижегородская область подверглась массированным ударам ВСУ. Два человека погибли и столько же пострадали. Нижегородские власти пообещали помочь их семьям.
Ранее мы писали, что глава Приокского района Михаил Шатилов выразил соболезнования родным погибших при атаке БПЛА.
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