Нижегородские спортсмены взяли восемь медалей на ЧМ по муайтай 2026

На чемпионате и первенстве мира по муайтай 2026 в Куала‑Лумпуре нижегородские спортсмены завоевали 8 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. Об этом сообщили в Нижегородской Федерации муайтай России.
Золото молодёжного первенства U‑24 взяли Вера Мухина (54 кг) и Анастасия Мельникова (51 кг); серебро — Степан Бажмин (86 кг) и Елизавета Лытенкова (75 кг); бронзу — Илья Балыбердин (81 кг) и Алексей Малов (свыше 91 кг). Вера Мухина второй год подряд стала победительницей первенства.
На взрослом чемпионате мира Кирилл Грибов (81 кг) и Любовь Кузнецова (71 кг) завоевали серебряные награды. Для Грибова турнир стал дебютным, Кузнецова в 2025 году брала золото.
В первенстве мира среди школьников участвовал Гордей Красильников (38 кг, Ковернино) — он вошёл в восьмёрку сильнейших. Это первый представитель Ковернино на таком уровне: школа муайтай там открыта в 2024 году.
По словам президента Нижегородской федерации муайтай Максима Виноградова, в 2026 году регион поставил рекорд по представительству в молодёжной сборной России — в неё вошли 6 нижегородцев, и все вернулись с медалями.
Спортсменов сопровождали тренеры: Екатерина Крайнова, Антон Соколов, Нариман Жалилов и Николай Евграфов. Двукратный чемпион мира Дмитрий Васенев и бронзовый призёр Никита Максимец пропустили турнир из‑за проблем со здоровьем — в федерации ждут их возвращения.
Ранее нижегородские пловцы завоевали 14 медалей на всероссийских турнирах.