Под Ростовом вскрыли схему продажи опасных препаратов без рецептов

Аптека в Сальске нарушила правила оборота сильнодействующих препаратов — к такому выводу пришёл территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области по итогам проверки.
В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что в аптеке числилось 2802 упаковки препаратов, востребованных у лиц с наркозависимостью. При этом сами лекарства и рецепты на них отсутствовали, а сведения о реализации не были внесены в журнал учёта операций.
Нарушения выявили и в порядке хранения: препараты, подлежащие предметно‑количественному учёту, находились в отдельной комнате в заводских коробках прямо на полу. Кроме того, помещение в конце рабочего дня не опечатывали — это противоречит установленным требованиям.
По результатам разбирательства Арбитражный суд Ростовской области привлёк аптеку к ответственности: за грубое нарушение лицензионных требований ей назначен штраф.