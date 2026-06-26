Под Ростовом вскрыли схему продажи опасных препаратов без рецептов

В ходе контрольных мероприятий выяснилось, что в аптеке числилось 2802 упаковки препаратов, востребованных у лиц с наркозависимостью. При этом сами лекарства и рецепты на них отсутствовали, а сведения о реализации не были внесены в журнал учёта операций.