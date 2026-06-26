ПВО уничтожила 15 беспилотников над районами Ростовской области

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив 15 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, беспилотные летательные аппараты были сбиты в Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.
Информации о пострадавших, разрушениях или последствиях атаки на момент публикации не приводится. Оперативные службы продолжают работу на местах.
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