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NYT узнала о планах OpenAI отложить IPO до 2027 года

Компания OpenAI склоняется к тому, чтобы отложить первичное публичное размещение акций (IPO) как минимум до 2027 года, сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением этого вопроса в компании.

Источник: РБК

Компания OpenAI склоняется к тому, чтобы отложить первичное публичное размещение акций (IPO) как минимум до 2027 года, сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением этого вопроса в компании.

По данным издания, ранее разработчик ChatGPT рассматривал возможность выхода на биржу уже в третьем или четвертом квартале 2026 года. Генеральный директор компании Сэм Альтман поручил консультантам подготовить размещение с целевой оценкой в $1 трлн против последней частной оценки в $730 млрд, сообщили собеседники издания.

Однако, как пишет NYT, руководство OpenAI пересмотрело планы на фоне нестабильности на фондовом рынке и слабой динамики акций SpaceX после ее IPO. Консультанты компании предупредили, что в таких условиях размещение может не вызвать ожидаемого интереса со стороны розничных инвесторов, говорится в материале.

По информации газеты, советники предложили OpenAI два варианта: дождаться 2027 года и попытаться провести IPO с оценкой в $1 трлн либо выйти на биржу раньше, согласившись на более низкую стоимость компании. Альтман, как утверждают источники NYT, не поддерживает снижение целевой оценки.

OpenAI сообщила о конфиденциальной подаче заявки на проведение IPO в начале июня. В компании отметили, что сроки выхода на биржу пока не определены, поскольку компания намерена завершить ряд задач, которые проще реализовать в статусе частной.

В конце мая The Wall Street Journal сообщала, что OpenAI начала подготовку к IPO, однако столкнулась с рядом сложностей перед размещением.

Аналогичную конфиденциальную заявку на проведение IPO в начале июня подал главный конкурент OpenAI — Anthropic. По данным Bloomberg, компания может выйти на биржу уже этой осенью.

Перед подачей заявки Anthropic привлекла $65 млрд в новом инвестиционном раунде, после чего ее оценка превысила $900 млрд. По этому показателю компания обошла OpenAI, чья стоимость оценивается примерно в $730 млрд.

Материал дополняется.