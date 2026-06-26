NYT узнала о планах OpenAI отложить IPO до 2027 года

Однако, как пишет NYT, руководство OpenAI пересмотрело планы на фоне нестабильности на фондовом рынке и слабой динамики акций SpaceX после ее IPO. Консультанты компании предупредили, что в таких условиях размещение может не вызвать ожидаемого интереса со стороны розничных инвесторов, говорится в материале.