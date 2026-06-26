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Прикамье стало одним из лидеров среди регионов РФ по увеличению сроков потребкредитов

По итогам мая 2026 года Пермский край вошел в тройку регионов — лидеров по динамике увеличения среднего срока выдаваемых потребительских кредитов. Этот показатель составил 2,1 года и вырос по сравнению с маем 2025 года на 15,1%.

Источник: Коммерсантъ

По итогам мая 2026 года Пермский край вошел в тройку регионов — лидеров по динамике увеличения среднего срока выдаваемых потребительских кредитов. Этот показатель составил 2,1 года и вырос по сравнению с маем 2025 года на 15,1%.

Первое место по увеличению сроков потребительского кредитования в мае 2026 года заняла Саратовская область (+15,6%), Пермский край занял второе место, третье — Воронежская область (+14,8%).

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в мае 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов в Пермском крае составил 156,3 тыс. руб., уменьшившись по сравнению с апрелем на 4,5%.