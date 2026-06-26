Школьница из Дудинки решила прокатиться на питбайке и попалась полицейским (видео)

Кроме того, административный материал был подготовлен и в отношении матери девушки по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав на его вождение. Общий размер штрафных санкций для семьи может составить более 40 тыс. рублей.