Школьница из Дудинки решила прокатиться на питбайке и попалась полицейским (видео)

В Дудинке сотрудники Госавтоинспекции пресекли опасную поездку 16-летней девушки на питбайке. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Школьница попала в поле зрения полицейских днем, когда двигалась на питбайке по улице Советской. В ходе разбирательства девушка пояснила, что транспортное средство получила в качестве подарка от матери. Правоохранители незамедлительно вызвали на место происшествия законного представителя несовершеннолетней.
В отношении школьницы составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление ТС без соответствующего права) и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки).
Кроме того, административный материал был подготовлен и в отношении матери девушки по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав на его вождение. Общий размер штрафных санкций для семьи может составить более 40 тыс. рублей.
Материалы по факту нарушения передали в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшей профилактической работы.
Полицейские напоминают: питбайк — это не игрушка, а техника, представляющая повышенную опасность. Прежде чем дарить ребенку подобное транспортное средство, необходимо учитывать риски и требования законодательства. Безопасность детей в зоне ответственности взрослых.
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