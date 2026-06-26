МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских школьников с выпускным и пожелал каждому найти свое призвание.
Выпускные вечера для школьников пройдут в России 26−27 июня.
«Дорогие выпускники! Экзамены позади. Вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Желаю каждому из вас найти свое призвание. Достичь поставленных целей. А они у вас обязательно должны быть», — сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе в «Макс».
Он также посоветовал использовать полученные в школе знания и идти вперед к своим мечтам.
«С праздником! В добрый путь!», — добавил председатель Госдумы.
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