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Володин поздравил российских школьников с выпускным

Володин поздравил выпускников школ и пожелал им найти свое призвание.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских школьников с выпускным и пожелал каждому найти свое призвание.

Выпускные вечера для школьников пройдут в России 26−27 июня.

«Дорогие выпускники! Экзамены позади. Вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Желаю каждому из вас найти свое призвание. Достичь поставленных целей. А они у вас обязательно должны быть», — сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе в «Макс».

Он также посоветовал использовать полученные в школе знания и идти вперед к своим мечтам.

«С праздником! В добрый путь!», — добавил председатель Госдумы.

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