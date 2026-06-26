В Красноярске проверяют соблюдение правил парковки на местах для инвалидов

В Красноярске представители городских служб вместе с сотрудниками ГАИ проводят рейды по соблюдению правил парковки на местах для инвалидов. Нарушения определяют с помощью прибора автоматической фотовидеофиксации «Дозор М3» и планшета «Дозор МП». Во время очередной проверки на правобережье, у нового здание городской поликлиники № 3 по улице Судостроительной, 73, на местах для инвалидов инспекторы обнаружили два автомобиля, один из которых не включен в специальный федеральный реестр. За нарушение правил парковки его собственнику придется заплатить штраф. Маршруты подобных рейдов, которые в городе проводятся регулярно, выбираются с учетом жалоб жителей. Особенно пристальное внимание уделяется социально значимым объектам: больницам, поликлиникам, школам, детсадам, а также торговым центрам. За последние 10 дней в ходе проверок было зафиксировано 30 машин не внесенных в спецреестр, но припаркованных на местах для инвалидов. Материалы по ним направлены в ГАИ. Напомним, штраф за парковку на местах для инвалидов составляет 5000 рублей. Также автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку, а водителю придется дополнительно оплатить расходы на услуги эвакуатора и время нахождения машины на спецстоянке, — уточняет предстоящие траты нарушителя начальник отделения по пропаганде БДД Госавтоинспекции Красноярска Николай Мотин.