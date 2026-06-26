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Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении

Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух армянских предприятий. Решение будет действовать до устранения ранее выявленных нарушений.

Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух армянских предприятий. Решение будет действовать до устранения ранее выявленных нарушений.

Как сообщили в ведомстве, ранее армянской стороне было рекомендовано временно прекратить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением компаний «МФ Экспорт» и «Инвест плюс», которые приняли участие в инспекции. В отношении этих предприятий был введен усиленный лабораторный контроль.

После анализа полученных материалов Россельхознадзор подготовил предварительный отчет и принял решение приостановить сертификацию продукции указанных производителей до устранения нарушений и предоставления необходимых подтверждающих документов. Таким образом, ограничения распространились на всю рыбную продукцию из Армении.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что продолжают взаимодействовать с армянской стороной для обеспечения безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский рынок. После устранения выявленных нарушений вопрос о возобновлении поставок может быть пересмотрен, передает ТАСС.

3 июня Россельхознадзор ввел ограничения на импорт из Армении таких продуктов, как семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты.