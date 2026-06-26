Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении

В Россельхознадзоре подчеркнули, что продолжают взаимодействовать с армянской стороной для обеспечения безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский рынок. После устранения выявленных нарушений вопрос о возобновлении поставок может быть пересмотрен, передает ТАСС.